В Белгородской области стартовал Всероссийский конкурс юных талантов «Хрустальные звездочки»

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области информирует о проведении первого (регионального) этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2021». В этом году конкурс пройдет в онлайн-режиме. Конкурсная комиссия оценит работы конкурсантов по видеозаписям выступления.

К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников и государственных служащих УФССП по Белгородской области, дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов Белгородской области. Конкурсанты распределяются по двум возрастным группам: I группа – дети в возрасте от 7 до 12 лет; II группа – дети в возрасте от 13 до 18 лет.

Участники конкурса будут состязаться в трех номинациях: вокал (народное, классическое, эстрадное пение); хореография (народный, классический, бальный, современный танец); исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах). При оценке конкурсных работ будут учитываться следующие критерии: создание сценического образа, техника исполнения, эмоциональность и артистизм, уровень художественного вкуса, оригинальность исполнения и качество музыкального сопровождения.

Заявки для участия в конкурсе по номинации «Исполнительное мастерство» необходимо прислать на адрес электронной почты press@r31.fssp.gov.ru, по номинации «Хореография» - oorid@r31.fssp.gov.ru , «Вокал» - oupds@r31.fssp.gov.ru. Подать заявку для участия в конкурсе необходимо до 5 марта.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить на официальном интернет-сайте Управления (http://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Конкурсы и фестивали», раздела «Иная деятельность, благотворительность», а также по телефонам 8(4722) 34-73-94, 8(4722) 34-62-24, 8(4722) 31-33-51.