У белгородцев горели сараи, гаражи, склад и летняя кухня

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За минувшие праздничные дни пожарно-спасательные подразделения Белгородской области ликвидировали 16 пожаров. В семи случаях возгорания происходили в сараях и гаражах, также горели склад и летняя кухня.

Так, 21 февраля в 7 часов 45 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Вейделевка. Горел сарай. На ликвидацию пожара незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 20. В результате пожара огнем была повреждена кровля на площади 40 метров квадратных. К пожару, по предварительной версии, могло привести нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В этот же день в 16 часов 14 минут поступило сообщение о пожаре в городе Старый Оскол по улице 8 Марта. Пожар произошел в складском помещении на территории одного из предприятий. На место пожара незамедлительно убыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 6, № 48, № 59 и № 10.В результате происшествия огонь повредил кровлю на площади 2000 квадратных метров.

Ночью, в 23 часа 56 минут, поступило сообщение о загорании гаража в селе Клименки Вейделевского района. Незамедлительно к месту происшествия были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 20 и добровольная пожарная команда села Клименки. В результате случившегося огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Вероятная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Отметим, что в зимнее время одна из самых частых причин пожара – именно нарушение технической эксплуатации электрооборудования. Спасатели призывают жителей и гостей области соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении.

В случае происшествия звоните в Службу спасения по телефону «112».