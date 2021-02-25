«Открытие»: более 890 миллионов на покупку недвижимости

Общее количество кредитов в сравнении с 2020-м увеличилось в 1,5 раза.

В топ 5 регионов-лидеров по выдаче ипотечных кредитов вошли Воронеж, Тверь, Владимир, Белгород и Ярославль.

Банк в 2020 году планомерно снижал ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования и обновлял условия программ. Развитие технологий сегодня является одним из приоритетов развития банка. Теперь, оформить ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью дистанционно. Запущен и инновационный проект «Открытие. Недвижимость»: воспользовавшись этим сервисом, клиент может в режиме онлайн подобрать квартиру у застройщиков – партнеров банка в любом регионе страны.

По ипотечным программам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке (строящееся жилье), так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку.