Белгородские спасатели озаботились безопасностью пенсионеров

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ежедневно сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят на территории региона профилактические рейды и противопожарные беседы с гражданами. В своей работе спасатели уделяют особое внимание пожилым людям – зачастую, именно они становятся жертвами пожаров. Так, накануне сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вейделевскому району провели противопожарный инструктаж с пенсионерами, проживающими в частном секторе поселка Вейделевка. Обходя двор за двром, инспекторы рассказали домовладельцам о мерах пожарной безопасности в быту, а также произвели профилактический осмотр электрического и отопительного оборудования.

Сотрудники спасательного ведомства напомнили пенсионерам, что опасно подключать несколько электроприборов высокой мощности в одну сеть, так как это может привести к короткому замыканию, а впоследствии и к пожару. Недопустимо использовать неисправные электроприборы и приборы кустарного производства.

Специалисты также отметили, что печное оборудование, в случае нарушения правил пожарной безопасности, может стать причиной пожаров в частном секторе. Необходимо внимательно следить, чтобы печная заслонка была закрыта, а в дымоходе присутствовала тяга. Инспекторы обратили особое внимание домовладельцев на то, что категорически недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра.

Сотрудники МЧС России вручили пенсионерам памятки, содержащие правила пожарной безопасности в быту, порядок действия при пожаре и номера телефонов экстренных служб.