В Белгороде на торги выставят «Арт-Студию». Фото: "КП" Архив

В Белгороде с молотка уйдет известный ночной клуб «Арт-Студия». Владелица не оплачивала аренду с апреля 2015 по апрель 2018 года и накопила долги. Их сумма составила 678, 2 тысяч рублей.

В 2019 году администрация Белгорода предприняла попытку обанкротить владельца «Арт-Студия», но производство было прекращено, так как долг был погашен. Вновь вопрос о накопившемся долге встал в 2021 году. Администрация обратилась в Арбитражный суд с жалобой, что по договору аренды с апреля 2018 по апрель 2019 накопился долг а размере 246 730 тысяч рублей. При этом неустойка составила 208 753 тысячи рублей.

16 февраля федеральная служба судебных приставов оценила стоимость ночного клуба в 67 491 000 рублей и наложила арест на имущество. В документах, размещенных в базе, указано, что новому владельцу за нежилое здание площадью 1 223,9 квадратных метра и земельный участок, площадью 1686 квадратных метров необходимо будет внести задаток в размере 34 420 410 рублей до 18:00 19 марта.

Аукцион пройдет 22 марта, заявки на тендер принимаются до 19 марта.