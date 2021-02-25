Синоптики предупреждают белгородцев об усилении осадков и гололеде

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 25 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны небольшие осадки в виде снега, в некоторых районах области пройдет мокрый снег, днем он может перейти в дождь. Местами по области туман, гололед. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

В Белгороде ночью ожидается температура в пределах 6-8 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает пешеходам, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. В связи с этим при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машина остановилась и пропускает вас. Также рекомендуется надевать не скользкую обувь перед выходом из дома.