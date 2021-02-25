Купить лекарства в Интернете в Белгородской области станет проще

Глава департамента экономического развития Олег Абрамов на совещании в правительстве Белгородской области рассказал о грядущем упрощении приобретения лекарств в интернете.

Чтобы торговать лекарствами дистанционно, нужно было иметь минимум 10 торговых точек. Так было раньше. Но теперь Министерство здравоохранения планирует дать возможность торговать лекарствами онлайн и одиночным аптекам. Принять этот закон должны к 1 июля 2021 года.

Впрочем, глава департамента признался, что такая деятельность уже потихоньку ведётся, но пока точечно. Власти готовятся к изменениям, сообщил Олег Абрамов. Подвижки есть: в 14 районах Белгородчины уже есть необходимые разрешения от контролирующих структур, созданы сайты для дистанционной торговли.