В Новом Осколе сын убил отца. Фото: архив КП

Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Нового Оскола. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, пару дней назад пьяный подозреваемый, поссорившись с 63-летним отцом, избил его до смерти.

Здоровый крепкий сын нанес не меньше 5 ударов кулаками по лицу и голове родному отцу, отчего тот скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.