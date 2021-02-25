В историко-художественном музее Шебекино открылась выставка картин. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Выставка картин «Романтика реализма» открылась в историко-художественном музее Шебекино. В живописных пейзажах шебекинцы легко узнают знакомые места: «Святой источник села Шопино», «Храм иконы Божией Матери посёлка Дубовое», «Старожил шебекинских лесов», «Ель. Село Яблочково».

Белгородские художники Александр Кияшко и Светлана Рябцева представили произведения живописи, графики и декоративно-прикладного творчества. Выставка будет работать в музее до конца марта, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.