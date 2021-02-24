В Белгородской области полицейские раскрыли кражу канализационных люков в одном из сел Фото: "КП" Архив

В волоконовский отдел полиции обратился директор местного водоканала. Он сообщил, что на двух улицах в одном из сел пропали канализационные люки с кольцами.

Оперативники установили подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 17-летний местные жители. По предварительным данным, парни при помощи монтировки сняли четыре люка, погрузили в свой автомобиль и сдали в скупку. Ущерб оценивается в сумму около восьми тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц». Парням грозит до пяти лет лишения свободы.