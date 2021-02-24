В Белгородской области число зараженных коронавирусной инфекцией идет на спад. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области число зараженных коронавирусной инфекцией идет на спад. Больше всего инфицированных выявлено в Белгороде (42 человека). На втором месте находится Старооскольский городской округ (22), третье место занимает Корочанский район (8), далее идут Алексеевский городской округ (7), губкинский городской округ (6) и Ракитянский район (6).

На госпитализации по состоянию на 24 февраля находится 1000 человек, из них 57 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе зафиксировано 30 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 474 больных скончались.