Белгородца арестовали за нападение на участкового уполномоченного. Фото пресс-службы СК России по Белгородской области.

Жителя Строителя Белгородской области арестовали за применение насилия к представителю власти. Во время следствия выяснилось, что вечером 20 февраля 2021 года участковый уполномоченный полиции прибыл по вызову, чтобы пресечь домашнее насилие. Но хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного, в ответ на законные действия сотрудника полиции, ударил его ручной дрелью в лицо. Участковый был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Буяна задержали в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Белгородской области.