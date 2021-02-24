23 февраля в Белгороде курсировал праздничный бесплатный автобус

Необычный рейс соединил города Белгород и Строитель. Фото Александра Лобынцева.

В День Советской армии и Военно-морского флота региональное отделение КПРФ и Ленинского комсомола организовали бесплатный проезд в комфортабельном автобусе по маршруту Белгород-Строитель. При этом пассажиры смогли не только сэкономить на поездке, но и узнать об истории Красной Армии, послушать военные песни.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов подчеркнул:

- В современном российском обществе День Советской Армии и Военно-Морского Флота сначала переименовали, а затем он и вовсе превратился просто в мужской праздник. А ведь это особый день. День Советской Армии и Военно-Морского флота, прежде всего, посвящён всем, кто стоял на страже мира и спокойствия советских граждан. В этот день мы чествуем ветеранов-белгородцев, тех, кто в грозные годы Великой Отечественной отстоял нашу большую страну СССР. Мы чествуем тех, кто и сейчас оберегает рубежи современной России. Это праздник мужества, чести.

Военные песни, героическая история, воздушные шары и флаги — настоящий праздник! Фото Александра Лобынцева.

Один из пассажиров, житель Белгорода Иван Кузьмич поблагодарил организаторов акции:

- Поздравления, песни военных лет, бесплатный проезд – это очень приятно для нас, для всех, кто когда-то служил, стоял на страже нашей советской Родины. Спасибо за это организаторам! Я сам служил в ракетных войсках, сейчас еду к сыну, чтобы отпраздновать наш праздник.