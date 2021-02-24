В поселке Борисовка Белгородскоцй области сотрудники МЧС России провели дезинфекцию бассейна

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 17 откликнулись на обращение руководителя МБУ плавательного бассейна «Ворскла», который расположен в поселке Борисовка, и продезинфицировали здание согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Всего было обработано более 650 квадратных метров площади.

Специалистами в средствах индивидуальной защиты при помощи спецтехники и обеззараживающих средств была проведена санитарная обработка плавательного бассейна. Также обработали и все помещеня здания: коридоры, раздевалки, внутренние и наружные стены, перила и лестницы. Всего специалистами МЧС России было обработано более 650 метров квадратных.

Отметим, что специалисты спасательного ведомства продолжают оказывать помощь в проведении дезинфекции общественных мест, зданий и объектов, транспортной инфраструктуры. Такие меры нужны для обеспечения безопасности людей в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.