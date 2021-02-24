В Белгороде сотрудники ДПС задержали воронежского водителя с поддельными правами Фото: "КП" Архив

На днях сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Белгорода автомобиль, которым управлял 29-летний житель Воронежа. Мужчина предъявил полицейским права, подлинность которых вызвала у правоохранителей сомнения. Исследование подтвердило, что удостоверение фальшивое.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении водителя составили административный материал за вождение без прав и возбудили уголовное дело за использование поддельного документа. Мужчине может грозить до года лишения свободы.