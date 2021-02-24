Белгородец спас из задымившегося автомобиля годовалого ребенка

Происшествие случилось 21 февраля около полудня на стоянке возле торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». По предварительным данным, 39-летняя женщина, отлучившись в магазин, оставила в автомобиле «Крайслер Вояджер» спящего годовалого сына. Чтобы ребенок не замерз, она оставила машину заведенной.

Пока машина работала, у нее задымился двигатель. Это заметил проходивший мимо мужчина. Он разбил стекло и вытащил малыша из салона. На место происшествия вызвали пожарных и полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что мальчика осмотрели медики. В госпитализации ребенок не нуждался. Его передали матери. В отношении женщины полицейские составили административный материал по статье о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей, который рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Ряд источников также сообщает, что по факту произошедшего проводит проверку прокуратура.