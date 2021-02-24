В Белгородской области 23 февраля столкнулись «Лада Калина» и трактор «Беларус»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло во вторник, 23 февраля, в Алексеевском городском округе. По предварительным данным, около четырех часов утра на трассе «Валуйки – Красное» 31-летний водитель «Лады Калины» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди трактора «Беларус-82» под управлением 45-летнего мужчины. Судя по фото, последний выполнял работы по уборке дороги от снега и после столкновения опрокинулся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оба водителя получили травмы. Всего же за сутки в регионе произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.