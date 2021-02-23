В Федосеевке Белгородской области открылся новый Центр культурного развития. Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

Сегодня День защитника Отечества в Федосеевке Старооскольского округа отмечают в новом современном Центре культурного развития. Он стал частью большого проекта по обновлению учреждений культуры в округе. Вместе с внешним видом меняется и оснащение объектов. Стоимость свето-звукового оборудования, например, составляет 5,5 миллионов рублей. Об этом подписчикам рассказал мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети.

«Несмотря на то, что центр в Федосеевке построен с ноля, а не реконструирован, как другие, он вписывается в общую концепцию оформления. Порадует жителей села и функционал объекта. Здесь оборудован большой танцевальный класс с зеркалами и мобильными хореографическими станками, создан отдельный кабинет для музыкальных занятий, обустроены класс декоративно-прикладного творчества и детская игровая комната», - написал мэр.