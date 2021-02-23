В Белгородской области в последнюю неделю зимы значительно потеплеет. Фото: Архив КП

В День защитника Отечества погода словно испытывает на прочность настоящих мужчин и их семьи. Сегодня ночью ожидаются сильные морозы до -18 градусов. Но зима, лютуя на прощание, все же отступает. Уже послезавтра, в четверг, воздух днем прогреется до +2, а с пятницы плюсовой станет и ночная температура.

При этом в четверг-пятницу возможны незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя, прогнозируют белгородские синоптики. Будет пасмурно, а несильный ветер западного направления сдует с дорог-тротуаров растаявший снег и лед. Весна идет, весне дорогу!