В Белгородской области из колонии сбежал 25-летний заключенный.

ЧП с побегом из исправительной колонии произошло в Белгородской области: из губкинской тюрьмы совершил попытку побега заключенный, сообщает телеграм-канал «Белгород №1». 25-летний парень, осужденный за кражу, устроил побег в то время, когда его конвоировали в служебный автомобиль. Но далеко убежать ему не удалось, его нашли неподалеку от места происшествия.

Как сообщает источник, специалисты профильных ведомств отреагировали на побег заключенного незамедлительно. Они нашли беглеца и быстро вернули в исправительное учреждение