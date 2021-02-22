C начала года у белгородцев сгорело 16 автомобилей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На сегодняшний день одним из распространенных средств передвижения, безусловно является автомобиль. Он является сложным механизмом, требующим тщательного ухода и правильной эксплуатации. Кроме регулярной проверки основных узлов и агрегатов машины, следует тщательным образом следить за таким фактором, как пожарная безопасность машины.

С начала 2021 года на территории Белгородской области сгорело 16 автомобилей. Основные причины, по которым произошли возгорания в этом году: неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства (4 пожара); поджог (8 пожаров); неисправность электрооборудования транспортного средства (2); прочие (2), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В связи с этим спасатели напоминают автовладельцам, что, соблюдая основные правила пожарной безопасности, пожара можно избежать. Так, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке или в гараже; следить за технической исправностью автомобиля; в случае обнаружения неполадок, срочно обращаться в автомастерскую; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя необходимо только в специализированных центрах; если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить техническое обслуживание в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту. Также спасатели напоминают, что в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком годности.