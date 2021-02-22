Из Белгородской областной Думы уходит Федор Жерновой. Фото: "КП" Архив

Из Белгородской облдумы уходит Федор Жерновой, который является членом комитета облдумы по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи, а также руководит компанией «Фабрика информационных технологий». Компания, которая была зарегистрирована в Белгороде 19 сентября 2007 года. Она занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. До Жернового ею руководил Евгений Мирошников, которого назначили исполняющим обязанности первого заместителя губернатора.

Вопрос о досрочного прекращения полномочий депутата Федора Жернового будет рассмотрен на 5-м заседании Белгородской областной Думы 25 февраля.

Отметим, что Федор Жерновой также владеет ООО «Городские технологии», ООО «Орион» и также является бенефициаром и владельцем 75 % УК компании «Медиа сервис».