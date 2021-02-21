В Белгороде 23 февраля прогремит праздничный салют

Фото:beladm.ru.

В Белгороде в День защитника Отечества прогремит праздничный салют, сообщает пресс-служба мэрии. В городской администрации рассказали, что праздничные залпы запустят 23 февраля на музейной площади за диорамой в 20:00. На высоте 70 метров в небе вспыхнут вспышки белых, красных и зеленых искр, разноцветные сферы. запуск фейерверков будет сопровождаться шумовыми эффектами.

Запустят салют дистанционно, а любоваться праздничным фейерверком жители и гости Белгорода смогут в течении 5 минут. При этом в мэрии настоятельно рекомендуют белгородцам соблюдать все требования Роспотребнадзора.