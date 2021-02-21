В Белгороде, на велолыжероллерной трассе «Олимпия», прошел первый этап универсиады вузов области

Фото пресс-службы "НИУ БелГУ"

В Белгороде, на велолыжероллерной трассе «Олимпия», прошел первый этап универсиады вузов Белгородской области - лыжные гонки, по итогам которых команда НИУ «БелГУ» заняла первое место.

Соревнования лыжников в мужском и женском зачетах проходили два дня. Отметим, что студенты тренируются под руководством Михаила Никитина. В первый день на лыжню вышли эстафетчики. В женской эстафете трем участницам необходимо было преодолеть по одному кругу, протяженностью 2, 5 км. Белгородский государственный университет представляли две команды, которые завоевали золото и серебро.

Фото пресс-службы "НИУ БелГУ"

Мужская эстафета представляла собой состязание пяти лыжников свободным стилем на дистанции пять километров. Каждому спортсмену предстояло пройти два круга. На верхнюю ступень пьедестала поднялись представители НИУ «БелГУ». 2 место - у БГТУ имени Шухова, бронза - у лыжников БелЮИ имени Путилина.

Второй день соревнований был днем масс старта свободным стилем. Девушки бежали 5 км, а юноши - 7.5 км. В женском зачете весь пьедестал заняли спортсменки НИУ «БелГУ»: 1 место - Анастасия Мальцева; 2 место - Светлана Курдюкова; 3 место - Софья Жменя.

В мужском зачете серебро и бронза - у представителей Белгородского госуниверситета: Александра Ильина и Евгения Мелешко.По итогам соревнований спортсмены НИУ «БелГУ» заняли первое общекомандное место, на 2 месте – БГТУ имени Шухова, а бронзу завоевали студенты БелЮИ имени Путилина.