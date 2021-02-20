В Белгородской области водителя арестовали за попытку откупиться от ГИБДД

В Белгородской области еще один водитель обжегся, пытаясь дать взятку сотруднику ГИБДД. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области еще один водитель обжегся, пытаясь дать взятку сотруднику ГИБДД. По предварительным данным, днем 18 февраля наряд ДПС остановил в Грайвороне «Ладу Калину» с неисправными тормозами. За рулем находился житель другого региона, к тому же привлекавшийся ранее к уголовной ответственности. По данным пресс-службы УМВД области, в отношении него составили административный материал, а машину отправили на штрафстоянку.

Не желая устранять причину задержания, водитель пришел в отделение ГИБДД и предложил старшему государственному инспектору за возврат автомобиля деньги. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, мужчина положил на стол полицейского 14500 рублей. Автоинспектор от незаконного вознаграждения отказался и доложил о произошедшем в дежурную часть. Мужчину задержали.

Как сообщили в Следственному управление СК России по Белгородской области, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Суд принял решение арестовать «гастролера» на период следствия.