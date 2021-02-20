В Белгороде попавший на видео конфликт водителей «Тойоты Ландкрузер» и «четырнадцатой» закончился возбуждением уголовного дела. Фото: "КП" Архив

Конфликт двух участников дорожного движения на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде попал на видео и вызвал резонанс среди жителей региона. Все произошло 13 февраля примерно в половине седьмого вечера. По словам 20-летнего водителя «четырнадцатой», автомобиль «Тойота Ландкрузер Прадо» сначала перекрыл ему дорогу. Потом из него вышел незнакомый мужчина и несколько раз ударил молодого человека кулаками в лицо, после чего тот упал.

Управлявший отечественным авто парень с травмами головы попал в больницу, а вскоре написал заявление в полицию. Правоохранители установили второго участника конфликта. Им оказался 37-летний местный житель. В соцстях пишут, что это владелец одного из ЧОПов.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что он сам по требованию правоохранителей явился для разбирательства в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый обязан явкой.