В Белгородской области от заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались еще четыре жителя. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались еще четыре жителя. Всего число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе составило 468 человек.

Скончавшиеся — жительница Белгорода 1951 года рождения и житель Ракитянского района 1946 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2. Также среди скончавшихся — два жителя Старооскольского городского округа и Прохоровского района 1947 и 1972 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Отметим, что за минувшие сутки в области зарегистрировано129 новых случаев заражения COVID-19, число заразившихся с начала пандемии составило 30 605 человек. За минувшие сутки наибольшее число новых зараженных выявлено в Старооскольком горокгуе – 31 человек (всего с начала истории заболевания 4 935). На госпитализации по состоянию на 20 февраля находится 986 пациентов, 57 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.