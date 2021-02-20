Житель Белгородской области подозревается в убийстве родной сестры Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла 19 февраля на улице парковая в Шебекино. По предварительным данным, пожилая хозяйка квартиры ушла гулять с внучкой, а, вернувшись, обнаружила в одной из комнат свою 46-летнюю дочь убитой. В совершении преступления подозревается родной брат погибшей женщины. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы задержали его на месте преступления. Как сообщили в пресс-службе УМВД, мужчина находился в соседней комнате.

По предварительным данным, брат с сестрой, оставшись одни дома, выпивали. Из-за спиртного вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине шесть ножевых ранений.

По информации пресс-службы регионального Следкома в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство. Санкции – до пятнадцати лет лишения свободы. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о его аресте. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.