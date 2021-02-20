Знаменитая «Афганская девочка» экспонируется в банке «Открытие»

Несколько лет назад автор лично представлял свою работу жителям Петербурга. (фото из архива пресс-службы Эрмитажа)

Снимок Шарбат Гулы – афганской девочки из пуштунской семьи – был сделан фотографом Стивом МакКарри в 1984 году в лагере для беженцев в Пакистане. Он попал на обложку журнала National Geographic и стал всемирно знаменитым. Фото сравнивали с портретом Моны Лизы, а Шарбат посвящали свои творения поэты и музыканты.

Однако имя девушки не было известно до 2002 года – тогда в Афганистане команда National Geographic во главе с МакКарри нашла Шарбат Гулу и ее снимки вновь были опубликованы в журнале.

Фото, предоставленное партнером банка – фондом Maximilian Art Foundation - клиенты Открытие Private Banking могут увидеть в офисе банка на Остоженке. И даже приобрести авторский принт с подписью Стива МакКарри и сертификатом его студии.