Белгородца осудили за комментарии в социальных сетях. Фото: "КП" Архив

34-летнего жителю Ивнянского района Белгородской области признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами). Следствие и суд установили, что с ноября 2019 по февраль 2020 года подсудимый в одной из социальных сетей оставлял комментарии, в которых призывал к беспорядкам, сопротивлению правоохранительным органам, насилию над гражданами, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белгородской области.

В течение года мужчине запрещено покидать территорию района, менять место жительства, выходить из дома с 22.00 часов до 6.00 утра, а также посещать места массовых мероприятий.