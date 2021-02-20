В Белгородскую область поступит новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

Новую партию вакцины от коронавирусной инфекции, рассчитанную на 14 700 человек, в Белгородскую область должны привезти 21 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Напомним, что сейчас медучреждения региона заканчивают осваивать вакцину прошлой поставки.

По последним данным, в Белгородской области от COVID-19 уже привито 71 857 человек. При этом 59 436 белгородцам поставили только первую прививку; а 12 017 жителя области прошли оба этапа вакцинации. Медики обещают, с марта количество поставок вакцины в регион увеличится в разы.