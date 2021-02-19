Лучшие студенты Губкина получили именные стипендии

Кроме того, Компания организовывает практику студентов, помогает их альма-матер с ремонтом и оборудованием.

Именная стипендия компании учреждена в 2015 году и вручается дважды в год отличникам учёбы по специальностям, востребованным на Лебединском ГОКе, входящем в компанию «Металлоинвест».

В 2021 году премиальный фонд превысил 600 тысяч рублей. По результатам зимней сессии в списке стипендиатов 15 студентов Губкинского филиала НИТУ МИСиС и 20 учащихся ГГПК.

- Лебединский ГОК заинтересован в квалифицированных молодых кадрах, которые выпускают ведущие учебные заведения Губкина, – отметил Александр Плешков, директор по персоналу Лебединского ГОКа. – Поэтому компания поддерживает талантливых и устремлённых студентов персональными стипендиями. Многие выпускники добились высоких профессиональных успехов на комбинате, часть из них занимают руководящие должности. Наше сотрудничество эффективно и приносит настоящую пользу предприятию и городу.

Многолетнее тесное сотрудничество Металлоинвеста с учебными заведениями не ограничивается стипендиями. Студенты регулярно проходят на Лебединском ГОКе производственную практику, а преподаватели – стажировку. Значительные средства направляются Компанией на ремонт и обеспечение учебных классов и мастерских современным оборудованием.

Фото: Алёна Тарубарова.