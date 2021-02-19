Белгородские росгвардейцы поддержали ведомственную акцию "Неделя мужества"

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках ежегодной акции Росгвардии «Неделя мужества», которая проводится в преддверии празднования Дня защитника Отечества, белгородские росгвардейцы организовали патриотические занятия с молодежью региона. Заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Сергей Старосельцев провел «урок мужества» с учащимися 3 класса гимназии №3 Белгорода.

Учащимся рассказали об истории создания Росгвардии и о тех качествах, которыми должен обладать настоящий защитник Отечества. С учащимися 6 класса данной гимназии встретился начальник инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии подполковник полиции Вадим Серых, который рассказал ребятам о мужестве, патриотизме и самоотверженности защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ребята с большим интересом слушали рассказ сотрудника Росгвардии, после чего сами поделились воспоминаниями о своих родственниках, участвовавших в войне.

В белгородском лицее №10 росгвардейцы оценили строевую выправку кадетских коллективов в смотр-конкурсе «Строй и песни».

Учащиеся школы № 29 побывали на базе ОМОН Росгвардии. Вниманию юных гостей отряда представили образцы военной техники, стрелкового оружия, автомашины и бронетехнику, состоящие на вооружении подразделения.

С подшефными кадетами выпускных классов школы №37 бойцы ОМОН говорили о порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения. Росгвардейцы разъяснили ребятам условия прохождения службы и предоставляемые социальные гарантии.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко подчеркнул:

- В преддверии Дня защитника Отечества мы традиционно проводим патриотические мероприятия с молодежью региона. Пытаемся донести до ребят, что военная служба - необходимый этап воспитания мужественности и формирования характера настоящего патриота своей Родины.