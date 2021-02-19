В одно из медучреждений Валуйского городского округа поступил 24-летний мужчина с ножевым ранением. Фото: "КП" Архив

Сотрудники одного из медицинских учреждения Валуйского городского округа сообщили в полицию, что к ним с ножевым ранением поступил 24-летний мужчина. Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель.

Было также установлено, что накануне потерпевший и подозреваемый в доме у общих знакомых выпивали. Приревновав свою жену, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в живот и грудь.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы.