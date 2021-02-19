В Белгородской области не будут дорожать сахар и подсолнечное масло

Фото:agroxxi.ru.

Белгородцев просят сообщать о высоких ценах на товары первой необходимости. При этом до 1 апреля 2021 года в регионе установили фиксированную цену на сахар (46 рублей) и подсолнечное масло (110 рублей).

Установлены предельные размеры торговых надбавок и на другие товары первой необходимости, которые производятся в регионе. Так, торговые надбавки на хлеб и хлебобулочные изделия не должны быть больше 17%, на макаронные изделия – 15%, крупу и муку – 15%, мясо птицы и птичьи субпродукты – 12%, молоко разливное – 20%, молоко фасованное и кисломолочную продукцию (кроме йогуртов) – 12%, масло животное – 10% яйца – 20%.

Если же торговые предприятия нарушают эти нормы, горожане могут сообщить о таких нарушениях в управление потребительского рынка администрации Белгорода по номеру (4722) 33–52–19. Городские власти обещают, что полученную передадут в прокуратуру города, а также в УФАС по Белгородскому региону.