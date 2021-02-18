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Белгородские спасатели провели санитарную обработку от коронавирусной инфекции в Губкине

Здание Пенсионного фонда обработали дезинфицирующими средствами безопасными для людей и животных
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудниками МЧС России повели дезинфекцию здания Управления Пенсионного фонда РФ в городе Губкин. Мероприятие проходило для обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей и работников учреждения. Дезинфекция проводилась силами сотрудников пожарно-спасательной части № 8 с помощью ранцевых распылителей. Обработка осуществлялась во всех помещениях здания. Для обработки применялось дезинфицирующее средство, безопасное для людей и животных.

Необходимо отметить, что профилактические мероприятия проводятся в Главном управлении МЧС России по Белгородской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения вирусных инфекций реализуются пожарными и спасателями ежедневно.