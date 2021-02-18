В Белгородской области тестируют функцию удаленного продления электронных рецептов. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгородской области тестируют функцию удаленного продления действия электронного рецепта. Тестирование проходит на базе губкинских районной и детской городской больниц, шебекинской районной и детской областной клинической больницы Белгородской области. Эта система позволяет пациентам с хроническими заболеваниями оформлять документ без излишнего посещения поликлиники, сообщили в региональном пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что продлить рецепт можно не раньше, чем за неделю до окончания его срока действия при условии, что первоначально он был оформлен в электронном виде, а пациент синхронизировал свои данные с сервисом «Госуслуги».

Когда завершится успешное тестирование, новый сервис внедрят во все медицинские организации области.