В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще три пациента. Фото: "КП" Архив

За прошедшие сутки в Белгородской области скончалось еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии число жертв опасной инфекции достигло 461 человека, всего в регионе коронавирусной инфекцией заболел 30 341 белгородец.

На госпитализации по состоянию на 18 февраля находится 997 человек, 54 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число новых заболеваний коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировано в Старооскольском горокруге - 51 случай (с начала пандемии - 4 824), в Белгороде - 25 случаев (всего - 8 235) и Волоконовском районе - 11 (730).