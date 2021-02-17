Врио губернатора Белгородской области обратил внимание на однообразие деревьев в регионе. Фото: "КП" Архив

Вместе с экспертами рабочей группы архитектурно-градостроительного совета врио губернатора Белгородской области обсуждал проекты озеленения социальных объектов, сообщает региональная пресс-служба губернатора и правительства. Вячеслав Гладков обратил внимание, что при озеленении чаще используются однообразные виды деревьев. И при этом совсем мало хвойников. Типовой проект, который поручил создать глава региона, он намерен осудить с белгородцами.

Также врио губернатора дал распоряжение об организации для жителей области курсов по озеленению и средовому дизайну. Проводить их намерены уже нынешней весной.