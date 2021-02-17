У белгородца за долги арестовали квартиру

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Старого Оскола Белгородской области оплатил задолженность по налоговым платежам и коммунальным услугам только после ареста его квартиры. Мужчина задолжал в пользу налоговой инспекции и управляющей компании в общей сумме более 54 тысяч рублей.

Требования исполнительных документов добровольно должник не исполнил. Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. Во время проверки имущественного положения было установлено, что за должником зарегистрированы автомобиль «Nissan Qashqai», мотоцикл Jawa (Ява) 350, земельный участок площадью 641 кв.м., квартира площадью 63 кв.м., и 1/3 доли жилого дома.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынесен постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества.

Спустя время, выяснилось, что должник намеревается продать 1/3 доли жилого дома. Однако, для снятия действующего запрета необходимо было полностью погасить задолженности.

Тогда, чтобы сделка не сорвалась, мужчина в полном объеме погасил все имеющиеся задолженности, а также более 7 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату долга.