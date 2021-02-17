В селе Новая Таволжанка Белгородчины отремонтируют центральную улицу

В Новой Таволжанке Белгородчины отремонтируют центральную улицу. Фото пресс-службы Шебекинского городского округа

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в этом году проведут капитальный ремонт улицы. Харьковская улица считается центральной в селе. На ней проживают более 90 человек, находится 26 жилых домов и общежитие, расположена общеобразовательная школа на 500 мест.

Также на Харьковской улице есть музыкальная школа, благоустроенный сквер для отдыха, братская могила советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, улица ведет к микрорайону, в котором проживает более 700 человек.

Ремонт будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила пресс-служба администрации округа.