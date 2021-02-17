Белгородские инспекторы ГИМС обеспечили безопасность соревнований «Золотая мормышка 2021»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На акватории Белгородского водохранилища, в окрестностях села Нижний Ольшанец и поселка Маслова Пристань состоялись зимние соревнования по ловле рыбы со льда «Золотая мормышка - 2021». На протяжении многих лет это мероприятие собирает любителей здорового азарта и тех, кто предпочитает провести выходные на свежем воздухе с удочкой в руках. Погода была морозной и ветреной, сильного клева, к сожалению рыбаков, не было. Несмотря на это, никто не был разочарован. Безопасность отдыхающих во время мероприятия обеспечивали инспекторы государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области.

В этом году участие в соревновании по рыбной ловле приняли около 40 работников и членов их семей. Перед тем, как участники вышли на лед, инспекторы напомнили им основные правила безопасного нахождения на водоемах в зимний период, измерили толщину ледового покрова, которая составила 40 сантиметров. А также обратили внимание рыбаков на то, что перед выходом на лед необходимо всегда обеспечивать свою безопасность и иметь средства спасения.

Главный судья соревнований дал команду «Старт» и рыбаки приступили к ловле. Инспекторы ГИМС во время соревнований проводили беседы с участниками и раздавали памятки-листовки с правилами безопасности. В конце соревнований жюри определило победителей, они получили ценные призы, все участники - дипломы. Традиционно была сварена вкусная уха на костре, полевая каша и душистый чай – угощение от ЖБК-1. Прошедшие соревнования подарили рыбакам заряд позитива и отличное настроение, но самое главное, как отмечают сотрудники МЧС, прошли без происшествий.