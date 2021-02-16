Синоптики обещают белгородцам значительное понижение ночных температур

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По прогнозу белгородских синоптиков, 17 февраля на территории области будет облачно с прояснением. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью в некоторых районах составит 20-25 градусов мороза, при значительной облачности 14-19 градусов мороза, днем 7-12 градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. В морозы носите одежду из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. В местах массового скопления людей носите защитную маску.