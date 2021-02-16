На Белгородчине краснояружский социально-реабилитационный центр спасатели обработали от коронавируса

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Более 20 лет в Краснояружском районе функционирует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В центр за помощью нередко обращаются дети или семья, попавшаие в трудное положение. Руководитель объекта обратился в Главное управления МЧС России Белгородской области с просьбой о проведении санитарной обработки от коронавирусной инфекции. И такая обработка была проведена.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 24 в защитных костюмах обработали входные двери, лестницы, комнаты отдыха, полы, поручни, стены и все поверхности социально-реабилитационного центра в поселке Красная Яруга. Спасатели распыляли дезинфицирующие средства с помощью специального оборудования. Всего было продезинфицировано более 160 метров квадратных территории с использованием хлорсодержащего раствора, безопасного для людей и животных.