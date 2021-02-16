Белгородка подозревается в жестоком избиении мужчины

Инцидент произошел в одном из сел Ракитянского района. Компания местных жителей собралась в частном доме на застолье.

По предварительным данным, решив покинуть вечеринку, тридцатилетняя гостья не обнаружила верхнюю одежду. Предположительно, её спрятал отдыхавший там же 28-летний парень в надежде, что дама задержится подольше. Женщина по-своему расценила его поступок. Забрав куртку, она стала предъявлять гостю претензии по поводу пропажи из кармана небольшой суммы в размере около трехсот рублей. Заверения мужчины о том, что он не брал деньги, гостью не убедили. Дискуссию она завершила, сбив оппонента с ног. Когда мужчина упал, подозреваемая нанесла ему еще около десяти ударов ногами в область головы.

- В результате местный житель получил ушиб головного мозга тяжелой степени, а также другие травмы. Противоправные действия злоумышленницы пресекли участники застолья, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

После вечеринки мужчина оказался в больнице, а его оппонентка в полиции. Ей инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Даме грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.