Зеленый змий за рулем – на белгородских дорогах за месяц поймали почти 450 пьяных водителей

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Полиция опубликовала статистику за январь по «пьяным водителям». В первый месяц нового года под градусом за руль сели 447 человек. Из них 37 – рецидивисты, уже попадавшие в поле зрения ГИБДД с теми же симптомами.

По вине любителей пьяной езды в регионе произошло девять ДТП, в которых пострадали шестнадцать человек. В областной Госавтоинспекции напомнили, что за нетрезвое вождение водитель рискует на два года стать лишиться прав и стать пешеходом, а также заплатить штраф в тридцать тысяч рублей. Повторное управление в состоянии опьянения чревато уголовной ответственностью – до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают белгородцев не быть равнодушными к проблеме пьянства среди автомобилистов. О таких нарушителях просят сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.