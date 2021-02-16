Под Белгородом ночной вор дважды за ночь побывал в одном и том же доме

Проснувшись утром, житель одного из сел Белгородского района не досчитался двух перфораторов и планшетного компьютера. Сорокалетний мужчина сообщил о краже в полицию. Восстановив цепочку предшествующих заявлению событий, участковые вычислили подозреваемого. Им оказался 38-летний приятель домовладельца.

По предварительным данным, в тот день он засиделся в гостях. Выпитое накануне спиртное сморило хозяина, и он уснул. Приятель тем временем не растерялся и ушел, прихватив с собой электроинструменты. В эту же ночь, спустя несколько часов, гость снова вернулся в дом друга. На этот раз он забрал планшет, после чего удалился окончательно.

По словам злоумышленника, перфораторы он продал. Гаджет полицейские успели изъять.

Учитывая, что подозреваемый орудовал в несколько заходов, в отношении него возбудили два уголовных дела о кражах. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.