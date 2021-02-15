Житель Белгородской области в пятый раз попадается сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 14 февраля, в пятом часу вечера сотрудники ДПС остановили в районе села Всесвятка Ровеньского района «девятку» без номеров. За рулем находился 42-летний ранее судимый местный житель. У мужчины на лицо было состояние опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что ранее житель района привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения уже четыре раза. В отношении него составлены административные материалы за езду без прав на автомобиле, не зарегистрированном в установленном порядке. Кроме того, за повторное нарушение ПДД возбуждено уголовное дело. Напомним, рецидив пьяной езды влечет до двух лет лишения свободы.