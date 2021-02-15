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Друзья банка «Открытие» посетили благотворительный вечер

Совместно с Фондом Хабенского для партнеров и клиентов банка было организовано мероприятие «Пятница, двенадцатое»
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Клиенты банка регулярно оказывают финансовую поддержку детям, подопечным Фонда.

Клиенты банка регулярно оказывают финансовую поддержку детям, подопечным Фонда.

Банк уже много лет поддерживает и оказание адресной помощи детям, и важные системные проекты Фонда. На прошедшем вечере прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

- «Открытие» и Фонд Хабенского – многолетние партнеры. Наш совместный проект «Бизнес с открытым сердцем» делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить, - прокомментировала заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова.

К слову, в рамках программы «Бизнес с открытым сердцем» собрано уже более 23 миллионов рублей.

- Благодаря таким надежным партнерам, как банк «Открытие», наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Мы рады, что наша дружба с банком позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать, - отметила директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

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