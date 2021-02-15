Дома у белгородца нашли изготовленное с помощью болгарки огнестрельное оружие

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жителя одного из сел Корочанского района подозревают в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Дома у мужчины нашли целый арсенал.

Правоохранители изъяли у умельца три единицы оружия. По данным пресс-службы УМВД, он смастерил его, используя болгарку, а также различные части оружия промышленного производства, в основном времён Великой Отечественной войны: затвор и спусковой механизм винтовки образца 1891/30 гг. конструкции Мосина калибра 7,62 мм; части ствола ручного пулемета Дегтярева (ДП-27) калибра 7,62 мм; ствольную коробку с затвором от карабина Маузер образца 1989 г., а также части охотничьих гладкоствольных ружей «ИЖ-5» и «ЗК». Исследование показало, что найденный арсенал к стрельбе пригоден.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Помимо этого, в домовладении мужчины обнаружены патроны как самодельные, так и промышленного производства, а также три банки с веществом, похожим на порох, которые направлены на экспертизу, - прокомментировали в полиции.

Сейчас умелец находится под подпиской о невыезде. Ведется дознание.